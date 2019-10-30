Портниха Елизаветы II рассказала, кого из мужчин допускают в покои королевы

Британская королева живёт скромно, поэтому из 775 комнат в Букингемском дворце использует всего шесть. И из мужчин допускает туда только своего мужа — герцога Эдинбургского — и других членов королевской семьи. Об этом пишет Daily Mail, цитируя мемуары придворной портнихи Анжелы Келли.

Она также выразила удивление действиям многих придворных, которые ранее рассказывали о личных покоях королевы. По её словам, на самом деле они ровным счётом ничего об этом не знали и таким образом пытаются только привлечь к себе внимание.

Посторонних пускают только в государственные комнаты дворца, в частности в Бальный и Тронный залы и Белую комнату. Открыты они для посещения в течение 10 недель летом, в то время как королева отправляется в отпуск. Фотографам открыт вход в комнату приёмов. В другие покои посторонним вход воспрещён.