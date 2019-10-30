На дне Тихого океана нашли корпус потопленного японским камикадзе авианосца США

На глубине 4,7 тысячи метров в Тихом океане американские исследователи обнаружили сохранившийся корпус эскортного авианосца St. Lo. Он, как считают эксперты, стал первой жертвой атаки японских лётчиков-камикадзе.

Как сообщает телеканал NHK, авианосец нашли ещё в мае этого года в Филиппинском море, однако удостовериться в факте находки и качественно изучить останки судна удалось только сейчас. Учёные сняли на видео свою работу. На кадрах заметны различные надписи и отметки на корпусе авианосца, обозначающие отсеки судна, а также следы маркировочной краски, которые не стёрлись более чем за 70 лет нахождения под водой.

Отметим, американский авианосец St. Lo был атакован в октябре 1944 года группой японских камикадзе на востоке залива Лейте. Один из самолётов попал в палубу судна, арсенал корабля сдетонировал, авианосец разорвало на части, после чего он быстро затонул. Потопление St. Lo считается первой успешной атакой камикадзе на американские суда. Из 889 членов команды корабля 113 погибли или пропали без вести и около 30 человек погибли от полученных ран.