В Иркутской области неизвестные жестоко избили общественного активиста

Губернатор региона Сергей Левченко призвал правоохранительные органы тщательно расследовать происшествие.

Бывший депутат Городской думы Усолья-Сибирского, общественный активист Сергей Угляница попал в больницу после нападения неизвестных недалеко от своего дома. Мужчина ставил свой автомобиль в гараж, когда на него набросились со спины и несколько раз ударили по голове твёрдым предметом. Когда злоумышленники скрылись, Угляница смог самостоятельно вызвать на место полицию. На инцидент уже отреагировал глава региона.

— Выражаю Сергею Углянице искреннее сочувствие и желаю скорейшего выздоровления. Я с уважением отношусь к людям, которые имеют другую точку зрения и отстаивают её... Я уже обратился в правоохранительные органы, чтобы объективно и тщательно расследовать это нападение. Беру это дело под личный контроль, — приводит отрывок заявления губернатора Сергея Левченко ТАСС.

Как сообщает местный портал "Усольесити", у 52-летнего активиста предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сломан нос, повреждена глазница.

Отметим, Сергей Угляница с 2012 по 2017 год был депутатом Городской думы Усолья-Сибирского. С 2009 года он состоял в КПРФ, однако из-за несогласия с действиями однопартийцев в 2017 году покинул партию. После это Угляница неоднократно выступал с критикой как самой коммунистической партии, так и губернатора Иркутской области Сергея Левченко.