У угонщиков квадроциклов в Подмосковье нашли в гараже более 700 патронов

Полицейские нагрянули к подозреваемым с обысками и обнаружили помимо похищенной техники ещё и боеприпасы.

В Подмосковье задержали двух мужчин по подозрению в краже квадроциклов и незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

— Злоумышленники незаконно проникли в гараж, расположенный на территории дачного участка в деревне Лисенки г.о. Серпухов, откуда похитили квадроцикл и электроинструменты. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей, — сообщила пресс-секретарь главка Татьяна Петрова.

Полицейские вышли на след подозреваемых и во время обыска гаражей, принадлежащих преступникам, обнаружили и изъяли: три квадроцикла, электроинструменты, навигаторы, наборы ключей и замков. Кроме того, в помещениях было найдено около 700 патронов различного калибра, 42 из которых относятся к категориям боеприпасов для боевого и нарезного огнестрельного оружия, а также пригодны для производства выстрела.

Во время допроса мужчины признались в краже и рассказали, что хотели продать квадроциклы, но не успели.

В итоге к обвинению по статье УК РФ "Кража" прибавилась статья "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Суд отправил 42-летнего и 44-летнего обвиняемых под домашний арест.

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