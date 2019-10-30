Самолёт "Уральских авиалиний" из Москвы в Куляб экстренно сел в Ташкенте

Причиной вынужденной посадки стал сильный туман над воздушной гаванью назначения.

Самолёт А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" рейсом Москва — Куляб (Таджикистан) вынужденно сел в столице Узбекистана. Как сообщил Лайфу источник, речь идёт о борте VQ-BKG.

Причиной вынужденной посадки в Ташкенте стал сильный туман над Кулябом. Пассажирский самолёт приземлился в узбекской столице в 02:40 (05:40 мск), после чего его отбуксировали на запасную полосу.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании "Победа" прервал вылет из столичного аэропорта Внуково в Братиславу из-за птицы.