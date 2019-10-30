На Балтике и Дальнем Востоке установили РЛС "Подсолнух"

Станции предназначены для обнаружения надводных и воздушных целей на расстоянии до 450 км.

Новые радиолокационные станции "Подсолнух" развёрнуты и запущены на территориях Дальнего Востока и Балтики — дополнительно к появившейся ранее на Каспии. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщил генеральный директор разработавшего эти станции НПК "Научно-исследовательского института дальней радиосвязи" Кирилл Макаров.

Отмечается, что главной особенностью размещённых РЛС "Подсолнух" является их загоризонтный обзор. Локатор способен обнаруживать надводные и воздушные цели, даже летящие на крайне низких высотах, находящиеся не в прямой видимости, а за радиогоризонтом.

Технические характеристики станции, используемые Вооружёнными силами России, засекречены. Однако лучшая из модификаций, созданная для поставок на экспорт, способна обнаруживать суда на дистанции до 450 километров.

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