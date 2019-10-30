Китаянка пыталась вывезти из Приамурья начинённый золотом телефон

В гаджете контрабандистки обнаружили драгметалл общим весом 260 граммов. В отношении неё составлен административный протокол.

Гражданка КНР пыталась незаконно вывезти из Приамурья золото на 780 тысяч рублей. Изобретательная иностранка спрятала слитки на месте аккумулятора в мобильном телефоне.

— Сотовый телефон со слитками, предположительно, золота на месте аккумулятора обнаружили таможенники при оформлении гражданки КНР в международном пункте пропуска Благовещенск — Хэйхэ. Вес спрятанных слитков — 260 граммов, стоимость составляет около 780 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе Благовещенской таможни.

В отношении контрабандистки был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи "Сокрытие товаров от таможенного контроля путём использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров".

Ранее российские таможенники нашли в топливном баке грузовика, ехавшего из Латвии, почти полтонны гашиша.