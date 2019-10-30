Количество погибших при паводках в Приангарье возросло до 26 человек

Количество погибших при паводках в Иркутской области возросло с 25 до 26 человек. Об этом журналистам сообщила представитель прокуратуры региона Анна Минеева.

— Одного из числившихся пропавшим без вести нашли погибшим, — сказала Минеева.

Она уточнила, что теперь пропавшими без вести числится четыре человека.

На днях вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал власти Иркутской области за темпы восстановления жилья в Приангарье после масштабных летних паводков. Он констатировал, что все сроки уже нарушены, а в регионе занимаются только восстановлением инженерной инфраструктуры и дорог.