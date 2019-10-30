Психологи назвали переодевание на Хэллоуин хорошим способом уйти от проблем

Переодевание на Хэллоуин для отдельных людей может служить вдохновением, наполнить силами и в целом улучшить их самочувствие.
— Переодевание в костюмы на Хэллоуин и безопасное прикосновение к чему-то таинственному может служить для отдельных людей вдохновением, наполнить силами и в целом улучшить их самочувствие, — передаёт АГН "Москва" слова заведующего отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева Никиты Чернова.
Специалист отметил, что переодевание — это игровой компонент, который характерен для нашего внутреннего ребёнка. Побыть в образе какого-то любимого персонажа — хороший способ отойти от реальности, какой бы она ни была. Это даёт ощущение праздника и волшебства.
Другой психолог ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева Анастасия Бекетова заявила, что по выбранному костюму можно многое сказать о характере человека. Так, костюм супергероя говорит о том, что человек, возможно, идентифицирует себя с этим персонажем или мечтает о таких же личностных качествах.
Ранее Лайф сообщал, что Трамп с супругой устроили празднование Хэллоуина возле Белого дома.
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