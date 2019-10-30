В Приамурье полиция проверяет информацию о раненом тигре в зоопарке

Сотрудники зоосада утверждают, что хищника осмотрел ветеринар. По их словам, тигр сам расчесал себе рану.

В Амурской области полицейские проверяют информацию о тигре с открытой раной на животе в передвижном зоопарке из Черемхова. О жестоком обращении с краснокнижным хищником заявили жители села Поярково, куда привезли животных.

— В МО МВД России "Михайловский" поступило заявление от жителя Поярково по факту жестокого обращения с животными в передвижном зоопарке. Было указано, что у тигра открытая рана в районе живота. Незамедлительно начата проверка, — сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД России.

Работники передвижного зоопарка были опрошены. По их словам, тигр болеет. Дикую кошку осмотрел ветеринар, который назначил ей лечение. Сотрудники питомника утверждают, что хищник сам себе расчесал эту рану.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Ижевска четырёхмесячный оленёнок по кличке Венера умер по вине посетителей.