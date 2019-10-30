Учёные предложили государству оплачивать гражданам лекарства по рецепту

Учёные предложили государству оплачивать гражданам лекарства, которые выписаны по рецептам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николая Аксентьева и директора НИФИ Минфина Владимира Назарова "Мониторинг РАНХиГС".
Авторы статьи считают, что нынешняя система государству невыгодна. По их мнению, граждане либо отказываются от приобретения лекарств и попадают в более дорогие для бюджета больницы, либо приобретают их, но при этом падают за черту бедности. В идеале государство должно софинансировать закупку всех важнейших препаратов, а не только 20%, как сейчас, утверждают авторы статьи. По их оценке, на закупку препаратов потребуется приблизительно 430 миллиардов рублей.
Эксперты отмечают, что новая реформа позволит снизить смертность, улучшит качество лечения, а также снизит уровень бедности. Они подчёркивают, что в большинстве развитых стран обеспечение лекарственными препаратами считается неотъемлемой частью государственных гарантий в области здравоохранения.
Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан рассказал, что в России ожидается скачок смертности от онкологических заболеваний. Рост может составить 20–30% от нынешних показателей, если правила закупки лекарств не изменятся.
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