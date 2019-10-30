Американского посла вызвали в МИД Турции из-за резолюции о геноциде армян

Анкара сочла документ местью за военную операцию "Источник мира" в Сирии, которую Вашингтон не смог предотвратить.

Посла США Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции из-за резолюции палаты представителей конгресса США о признании массового убийства армян в 1915 году геноцидом. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на официальное заявление внешнеполитического ведомства.

— Это решение не представляет для правительства и народа Турции никакого значения. Политически мотивированный документ служит интересам армянского лобби и антитурецких кругов США и не более. Попытки парламентов исказить исторические события по собственному умыслу — ужасающая ошибка, — говорится в коммюнике.

Турецкий МИД назвал резолюцию местью за военную операцию "Источник мира" в Сирии, которую Вашингтон не смог предотвратить.

Президент США Дональд Трамп, как и его предшественник Барак Обама, ранее избегали использования слова "геноцид" по отношению к событиям 1915 года.