Названы самые популярные книги в столичных библиотеках

Проанализировать литературные вкусы москвичей разного пола и возраста помогло внедрение единого читательского билета (ЕЧБ). Сейчас его принимают 313 столичных библиотек из 440.

Самыми любимыми книгами москвичей, которые в этом году горожане чаще всего брали по единому читательскому билету в библиотеках, стали романы о Гарри Поттере, "Авиатор" и "Зулейха открывает глаза". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Взрослые преимущественно отдавали предпочтение таким произведениям, как "Авиатор" Евгения Водолазкина, "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои" Гузель Яхиной, "Петровы в гриппе и вокруг него" Алексея Сальникова и "Призрак Канта" Татьяны Устиновой.

Что касается юной аудитории, то неизменными лидерами у этой возрастной категории остаются романы британской писательницы Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

Дети помладше, от шести до 12 лет, охотно читают историю про потерявшегося волка "Верните меня в книжку!". А для малышей столичные родители регулярно спрашивают в библиотеках "Кастор печёт пирог" шведского автора и иллюстратора Ларса Клинтинга.

Ранее Лайф писал, что Минкультуры намерено "вдохнуть новую жизнь" в библиотеки с помощью грантов.