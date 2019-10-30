Названы самые популярные книги в столичных библиотеках

Самыми любимыми книгами москвичей, которые в этом году горожане чаще всего брали по единому читательскому билету в библиотеках, стали романы о Гарри Поттере, "Авиатор" и "Зулейха открывает глаза". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Взрослые преимущественно отдавали предпочтение таким произведениям, как "Авиатор" Евгения Водолазкина, "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои" Гузель Яхиной, "Петровы в гриппе и вокруг него" Алексея Сальникова и "Призрак Канта" Татьяны Устиновой.
Что касается юной аудитории, то неизменными лидерами у этой возрастной категории остаются романы британской писательницы Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.
Дети помладше, от шести до 12 лет, охотно читают историю про потерявшегося волка "Верните меня в книжку!". А для малышей столичные родители регулярно спрашивают в библиотеках "Кастор печёт пирог" шведского автора и иллюстратора Ларса Клинтинга.
Ранее Лайф писал, что Минкультуры намерено "вдохнуть новую жизнь" в библиотеки с помощью грантов.
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