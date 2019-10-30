Жена пропавшего с детьми уфимца обратилась к мужу: Не делай глупостей!

Женщина рассказала, что её супруг имеет психические отклонения, поэтому мог убить сыновей.

Мать двоих пропавших в Башкирии мальчиков обратилась к своему мужу через местные СМИ и попросила его вернуться, "не делать глупостей".

— Артём, пожалуйста, вернись. Вернись живой и с детьми, прошу. Я очень переживаю, очень беспокоюсь, — заявила женщина в эфире телеканала " Вести-Башкортостан ". — Артём, не делай глупостей, пожалуйста. Вернись и верни детей.

Полиция и волонтёры продолжают поиски пропавших.

Ранее Лайф сообщал, что 37-летний уфимец вышел из дома вместе с двумя сыновьями пяти и восьми лет и не вернулся. Позже его автомобиль обнаружили в лесу. Следствие не исключает, что мужчина мог утопить сыновей. На береговой линии реки Уфимки был обнаружен матрас, который может принадлежать отцу пропавших детей. Этой же версии придерживается и сама супруга пропавшего, по её словам, мужчина имеет психические отклонения.