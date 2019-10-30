Малыши толпой избили девочку в ярославском детсаду — видео

Дети в течение нескольких минут прыгали на спине ребёнка, а также пинали её и пихали.

Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили сверстницу во время прогулки. В распоряжении Лайфа оказались кадры, как малыши толпой напали на маленькую девочку.

Дети окружили ребёнка в розовой куртке, повалили на землю лицом вниз и начали избивать: прыгали на её спине, пихали и били ногами. Малышка даже не пыталась оказать им сопротивление. Издевательства продолжались в течение нескольких минут. Где всё это время находилась воспитательница, неизвестно. В итоге она всё же вмешалась и дети разошлись.

Инцидентом уже заинтересовалось региональное СУ СКР и городской департамент образования. Пострадавшая малышка находится на медицинском обследовании, и при согласии родителей её состояние оценят психологи.

— В связи с видеоинформацией в социальных сетях о ситуации в детском саду 236 департамент образования мэрии города Ярославля проводит проверку в отношении действий руководителя и воспитателя детского сада. На время проведения служебной проверки воспитатель отстранён от работы, — сообщила журналистам директор департамента Елена Иванова.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Сахалинской области четвероклассники избили сверстницу за то, что она напомнила учительнице о домашнем задании. Пострадавшая попала в больницу с лёгким сотрясением мозга.