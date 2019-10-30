Бежавший из РФ участник несанкционированного митинга Губайдулин заочно арестован

По версии следствия, программист в ходе акции бросил бутылку в сотрудника полиции.

Басманный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте программиста Айдара Губайдулина, бежавшего за границу. Мужчина подозревается в посягательстве на здоровье полицейского во время несанкционированной акции в Москве летом этого года, он находился до этого под подпиской о невыезде.

— Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Губайдулина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента передачи в случае экстрадиции или депортации либо с момента его задержания в РФ, — постановила судья.

Как уже сообщал Лайф, суд освободил Айдара Губайдулина из-под стражи 18 сентября. Материалы дела постановили вернуть в прокуратуру. Самому Айдару избрали меру в виде подписки о невыезде. Однако на днях стало известно, что он покинул Россию, после чего был объявлен в международный розыск.