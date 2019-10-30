Избитый иркутский экс-депутат связал нападение с критикой губернатора

Угляница крайне негативно высказывался о проводимой руководством региона "мусорной реформе".

Бывшего депутата Думы города Усолье-Сибирское избили железной трубой по голове и лицу после публикации в соцсетях записи с критикой в адрес иркутского губернатора Сергея Левченко. Именно запись пострадавший Сергей Угляница считает причиной нападения, сообщает телеграм-канал Life Shot.

В частности, в одной из последних записей Сергей Угляница в соцсетях выражал возмущение действиями администрации губернатора. Как говорится в посте, чиновники обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить на экстремизм одно из местных СМИ после его публикации с критическим мнением о Сергее Левченко. Также Угляница крайне негативно высказывался о проводимой руководством региона "мусорной реформе", в результате которой плата за вывоз отходов выросла в несколько раз.

Как ранее сообщал Лайф, неизвестные жестоко избили иркутского общественного активиста Сергея Угляницу недалеко от его дома. По предварительным данным, двое преступников наносили ему удары твёрдым предметом по голове. У пострадавшего диагностированы тяжёлые травмы.