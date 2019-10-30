Россияне назвали размер пенсии для достойной старости

Мнение граждан отличается в зависимости от их возраста, пола и текущей заработной платы.

В среднем размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, по мнению россиян, составляет 40 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого аналитиками портала Superjob.

— Запросы мужчин превышают запросы женщин: 42 100 и 37 500 рублей соответственно. Чем старше респонденты, тем выше их представления о сумме, необходимой для достойной жизни на пенсии, — говорится в исследовании.

Так, опрошенные до 24 лет считают достойной пенсией в среднем 32 600 рублей, тогда как россияне старше 45 лет назвали сумму в 43 тысячи рублей. Ответы респондентов также зависели от текущих доходов: респонденты с зарплатой от 80 000 рублей в месяц считают достойной пенсией 44 300 рублей, опрошенные с доходом до 30 000 рублей назвали размер в 33 тысячи рублей.

Ранее Минтруд сообщил, что более 30 миллионов неработающих российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии с 1 января 2020 года.