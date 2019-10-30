Во ВШЭ отреагировали на слова профессора Гусейнова об "убогом" русском языке

Там поясняют, что это только частное мнение преподавателя, но никак не позиция учебного заведения.

Слова профессора факультета гуманитарных наук НИУ "Высшая школа экономики" Гасана Гусейнова об "убогом" русском языке — это его частное мнение, заявили в пресс-службе НИУ "ВШЭ".

— Мнения, высказываемые в личных аккаунтах в социальных сетях преподавателями и сотрудниками "Вышки", являются частными и не могут рассматриваться как позиция НИУ "ВШЭ" по тем или иным вопросам, — приводит заявление пресс-службы ТАСС.

В вузе добавили, что это же относится и к словам Гасана Гусейнова.

Напомним, ранее преподаватель на своей странице в "Фейсбуке" выложил пост, в котором написал: "В Москве невозможно днём с огнём найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна". Его слова возмутили подписчиков, и после граждане нажаловались начальству профессора. В руководстве факультета гуманитарных наук раскритиковали заявление Гусейнова и назвали его поступок эмоциональным и избыточным.