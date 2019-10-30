Под Астраханью на 124-м году умерла старейшая россиянка

Танзиля Бисембеева пережила революцию, две мировые войны, годы застоя и перестройки.

В посёлке Алче Астраханской области на 124-м году жизни умерла Танзиля Бисембеева, которая в Книге рекордов России значилась как самый пожилой житель страны.

— Всем селом её провожали в последний путь. Нашу долгожительницу в районе знали, уважали и любили, — рассказал ТАСС глава Красноярского района Нургали Байтемиров.

Танзиля Бисембеева родилась в царской России 14 марта 1896 года. Она пережила революцию, две мировые войны, а также распад СССР. Титул старейшей россиянки она получила в январе этого года.

Танзиля Бисембеева оставила после себя троих детей, десять внуков, 25 правнуков и нескольких праправнуков.

По данным Росстата, за последние десять лет численность долгожителей в России выросла в 2,5 раза. Общее число долгожителей на начало года составляло 20 582 человека. Ранее учёные назвали список продуктов, которые продлевают жизнь.