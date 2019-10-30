Соцсети в восторге от новых эмодзи выдры в iPhone: Я люблю её!

124

Взволновавший Интернет зверёк лежит спиной на воде и крепко держит в лапах камень.

Пользователей iPhone привело в восторг одно из новшеств iOS 13.2, которое стало доступно владельцам яблочных смартфонов 28 октября. Восхитили любителей гаджетов из Купертино, как ни странно, не режим сверхчётких фото и поддержка новых AirPods, а эмодзи.

iOS 13.2 включает смайлики с 59 новыми персонажами, в том числе c фламинго, скунсом, орангутаном и эмодзи собак разных мастей. Самым милым смайлом пользователи iPhone сочли выдру — она лежит спиной на воде и крепко держит в лапах камень.

"Я убью любого за неуважение к этой выдре и её камню", "Выдра такая милая. Я люблю её", "Я только узнала, что есть эмодзи выдры. Я хочу кричать", "Я так взволнован этой выдрой", — радуются владельцы яблочных смартфонов. Не остались равнодушными пользователи и других смартфонов.

"Первый раз, когда я плачу от того, что у меня нет телефона Apple", "Помогите. Мой телефон не поддерживает эмодзи выдры", — пишут комментаторы.

Ранее Лайф рассказывал, как установить обновление iOS. Для этого нужно перейти в "Настройки" —> "Основные" —> "Обновление ПО".

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×