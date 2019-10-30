На месте памятника Ленину в центре Киева установили ржавый шар

Автор утверждает, что вложил в эту инсталляцию глубокий философский смысл. Короче говоря, любуйтесь молча.

На бульваре Тараса Шевченко в центре Киева открыли новую скульптуру под названием "Противостояние". В целом она представляет собой ржавый шар, пронзённый металлическими скобами, но автор утверждает, что вложил в эту инсталляцию глубокий философский смысл. Кстати, раньше на этом месте располагался памятник Ленину, но его снесли во время Евромайдана в 2013 году.

Автором "Противостояния" является скульптор Алексей Золотарёв — победитель конкурса проектов, который проводил Украинский кризисный медиацентр. Работа посвящена очередной годовщине "революции достоинства" — так некоторые украинцы называют Евромайдан.

— Скульптура "Противостояние" — это попытка оформить в визуальный образ чувство внутреннего напряжения, конфликта, неудержимой силы, что не поддаётся контролю разума, — заявила на открытии памятника глава Департамента культуры киевской мэрии Диана Попова.

Напомним, что ржавый шар — уже не первая скульптура, которую устанавливают на бульваре Шевченко вместо снесённого памятника вождю. В сентябре прошлого года, например, здесь появилась огромная синяя рука, вросшая в землю. Задумки румынского скульптора Богдана Раци никто особо не понял. Шедевр архитектуры на нашёл отклика в сердцах киевлян, а в соцсетях даже шутили, что это кисть "Бандеры, который рвётся из ада".

Синяя рука простояла в центре Киева до августа 2019 года, а потом её снесли.