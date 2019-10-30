ФСБ прикрыла канал поставки наркотиков с Украины в Крым

Сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю была проведена операция по прикрытию канала поставки наркотиков с Украины, передаёт РИА "Новости".
Как уточнили в пресс-службе ведомства, севастополец для дальнейшего сбыта периодически приобретал в аптеках соседней страны препарат из группы опиатов "Субутекс", который в своём составе содержит вещество бупренорфин (по фармакологическому эффекту превышает даже морфин).
— Во время очередной попытки контрабандного ввоза партии таблеток через международный пункт пропуска "Армянск" он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ, — сообщили в ведомстве.
При этом в ходе обыска у задержанного мужчины были обнаружены ранее ввезённые с Украины аналогичные препараты.
— На пункте пропуска "Джанкой" позднее был задержан ещё один житель Севастополя, незаконно ввозивший в Россию "субутекс" для последующей реализации, — заключили в сообщении.
В итоге правоохранительные органы изъяли у задержанных в общей сумме около 500 доз наркотических средств. В отношении обоих задержанных были возбуждены уголовные дела по части 1 статье 229.1 УК РФ "Контрабанда наркотических средств". Им грозит до семи лет лишения свободы.
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