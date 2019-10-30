Greenpeace раскритиковала российское новшество — одноразовую посуду из крахмала

По мнению экологов, это не решит проблему заполнения свалок, которые продолжат наполняться и загрязнять природу.

В России создали биоразлагаемый пластик из крахмала, который можно даже съесть после использования. Кроме того, изобретение будет стоить на 10–15% дешевле импортных аналогов, уверяют учёные из Южно-Уральского государственного университета. Однако разработке рады не все — медиакоординатор проекта "Ноль отходов" российского отделения Greenpeace Ирина Скипор заявила РИА "Новости", что тратить природные ресурсы на создание одноразовой посуды или плёнки нерационально.

— Биоразлагаемый и компостируемый пластик для одноразового использования не имеет никакого смысла. Пока в России 21 миллион человек живут за чертой бедности, использовать продукты питания не для еды, а для выращивания сырья для одноразовых товаров и упаковки странно, — заявила Скипор.

Экологическая активистка отметила, что биоразлагаемый пластик всё равно продолжит попадать на мусорные свалки и там в процессе разложения начнёт выделять парниковые газы, влияющие на климат.

— По-настоящему инновационные разработки должны фокусироваться на технологиях пополнения и многоразового использования, — добавила Скипор.

Как сообщал Лайф, ранее Роспотребнадзор сообщил о подготовке законопроекта о сокращении производства пластиковых пакетов вплоть до полного их запрета. Кроме того, несколько месяцев назад Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации начало готовить проект постановления о запрете продажи одноразовой пластиковой посуды.