Посольство Израиля в России временно закрылось из-за нехватки денег

Дипломаты и консульские работники объявили забастовку из-за решения Минфина сократить их расходы.

Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии. Сообщение появилось в среду на официальной странице дипмиссии в Facebook. Там говорится, что дипломаты объявляют забастовку в знак протеста против решения Минфина страны изменить условия финансирования их работы. Проще говоря, всё дело в нехватке средств.

— Мы вынуждены закрыть дипломатическое представительство с 30 октября и до дальнейшего уведомления, — информируют представители дипмиссии в Москве.

К забастовке присоединились Посольство Израиля в Киеве, консульство в Торонто и посольство в Париже.

Израильский "9 канал" между тем сообщает, что акцию протеста объявил рабочий комитет Министерства иностранных дел и Министерства обороны страны. Главное требование — отмена решения местного Минфина по сокращению расходов израильских дипломатов и представителей по всему миру и попытка применить новые правила отчётности задним числом.

Власти Израиля пока не прокомментировали происходящее. Когда забастовка прекратится и дипломатические представительства вновь откроют свои двери, неизвестно.