МИД РФ выразил беспокойство по поводу украинских учений у Крыма

В ведомстве заявили, что подобными вопросами в первую очередь занимается Министерство обороны.

Любые военные учения у российских рубежей вызывают у Москвы беспокойство. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя планы Киева провести ракетные стрельбы в Херсонской области у границы с Крымом.

— Любые учения вблизи нашей территории, вблизи наших границ не могут не вызывать беспокойство, — сказал замминистра журналистам. — Я думаю, этими вопросами в первую очередь занимается наше Министерство обороны.

Накануне Киев анонсировал проведение тактических учений с ракетной установкой "Бук" на полигоне Ягорлык в акватории Чёрного моря. Манёвры запланированы на 31 октября — 4 ноября.