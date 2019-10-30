Рики Мартин и его супруг снова стали родителями

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Рики Мартин с супругом Джваном Йосефом. Фото © Instagram/ricky_martin

Гей-пара официально оформила свои отношения в 2018 году. Новорождённый стал четвёртым ребёнком в их семье.

Музыкант и актёр Рики Мартин и его супруг Джван Йосеф Рики сообщили поклонникам, что у них родился мальчик, которого назвали Ренн.

Родился наш сын Ренн Мартин-Йосеф, написал певец на своей странице в "Инстаграме".

Ребёнок появился на свет с помощью суррогатной матери.

Ренн стал четвёртым ребёнком в семье гей-пары 47-летнего Рики Мартина и 35-летнего художника Джвана Йосефа, которые официально оформили свои отношения в 2018 году. Геи воспитывают близнецов Маттео и Валентино и годовалую дочь Люсию, рождённых от разных суррогатных матерей. В августе Рики Мартин впервые показал свою дочь.

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