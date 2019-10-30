Нуждающимся детям в Москве начали бесплатно выдавать "Фризиум"

Родители могут получить препарат из расчёта на три месяца приёма в аптеках Центра лекарственного обеспечения.

В Москве началась бесплатная выдача жизненно важного препарата "Клобазам" от эпилепсии. Лекарство в России больше всего известно как "Фризиум" или "Урбанил".

— Центр лекарственного обеспечения получил первую партию лекарственного препарата международного непатентованного наименования "Клобазам" от ФГУП "Московский эндокринный завод", — сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

Родителей, чьим детям жизненно необходим "Клобазам", о возможности получить лекарство информируют представители Депздрава. Препарат из расчёта на три месяца приёма выдаётся в аптеках Центра лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что нуждающиеся дети до конца недели получат "Фризиум".