Нуждающимся детям в Москве начали бесплатно выдавать "Фризиум"

В Москве началась бесплатная выдача жизненно важного препарата "Клобазам" от эпилепсии. Лекарство в России больше всего известно как "Фризиум" или "Урбанил".
— Центр лекарственного обеспечения получил первую партию лекарственного препарата международного непатентованного наименования "Клобазам" от ФГУП "Московский эндокринный завод", — сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Родителей, чьим детям жизненно необходим "Клобазам", о возможности получить лекарство информируют представители Депздрава. Препарат из расчёта на три месяца приёма выдаётся в аптеках Центра лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что нуждающиеся дети до конца недели получат "Фризиум".
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