Двух рабочих зажало между трамваями в Москве

ЧП случилось, когда сотрудники ГУП "Мосгортранс" готовили одно из транспортных средств к буксировке.

На Варшавском шоссе в Москве при столкновении двух трамваев пострадали двое рабочих. Как сообщили в столичном управлении ГИБДД ГУ МВД РФ, транспортные средства находились на одной линии.

В ГУП "Мосгортранс", работники которого получили травмы, уточнили, что ЧП произошло при подготовке трамвая к буксировке. В учреждении отметили, что обстоятельства случившегося выясняются.

— На Варшавском шоссе при подготовке к буксировке трамвая двое сотрудников получили травмы, им оказывают необходимую помощь, — сообщили агентству "Москва" в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону на улице Станиславского трамвай пустили по асфальтированным рельсам.