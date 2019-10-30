Опрос показал, сколько россиян берут в отпуск аптечку

Оказалось, что каждый пятый житель страны не берёт с собой в путешествия даже базовый набор лекарств.

Исследовательская компания ResearchMe провела опрос и выяснила, что более половины туристов из России (57%) берут с собой в поездки аптечку, сообщает ТАСС.

Некоторые из респондентов признались, что предпочитают покупать медикаменты на месте, таких оказалось 10%. Ещё 7% опрошенных отметили, что никогда не болели в отпуске, поэтому аптечка им не нужна. Чаще всего вопрос наличия медикаментов волнует женщин (73%) и пожилых людей.

Большинство респондентов (90%) отметили, что предпочитают покупать лекарства в традиционных офлайн-аптеках. Только 7% указали на покупку препаратов через Интернет.

Опрос был проведён с участием 7168 респондентов из всех регионов России.

Ранее Лайф посчитал минимальную стоимость набора лекарств, который необходимо взять с собой в отпуск.