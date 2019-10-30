Жителей Уфы возмутила продажа книги с биографией Гитлера

Одна женщина пожаловалась, что при виде издания её затрясло и пришлось срочно выходить на улицу.

В Уфе возмутились биографией Гитлера, выставленной на продажу в книжном магазине. Об этом сообщает местное информационное издание UFA1.RU.

По словам посетителей торговой точки, книга с портретом основоположника национал-социализма на обложке авторства М. Штайнера продавалась в центральном книжном магазине ещё летом. В ответ на возмущение местных жителей продавцы тогда обещали изъять издание из продажи.

— На днях зашёл снова — книга как стояла, так и стоит. Меня это просто взбесило. Скоро мы будем отмечать 75-летие Победы, постоянно обсуждаем то, что творится на Украине, и вдруг такая книга в открытой продаже! — поделился с изданием уфимец Олег Михайлов.

При этом он добавил, что своими глазами видел, как одной женщине, взглянувшей на эту книгу, стало плохо.

В пресс-службе Прокуратуры Башкирии уже прокомментировали инцидент и заявили, что данная книга не включена в список экстремистских. Уфимский писатель Игорь Вайсман пошёл дальше и заявил, что отношение к Гитлеру вскоре изменится, к нему будут якобы относиться только как к исторической личности.

— Я, например, продаю книги с биографиями таких исторических личностей, как Александр Македонский и Наполеон. А они тоже немало человеческих жизней загубили, — заключил Вайсман.

Ранее Лайф писал, что в детском магазине Ставрополя нашли игрушечного Усаму бен Ладена. После волны возмущения интернет-пользователей кукол сняли с продажи, а самого владельца магазина оштрафовали.