Квартиру Пушкина продают в Санкт-Петербурге за 55 млн рублей

В этих стенах великий русский поэт заканчивал работу над "Пиковой дамой" и "Капитанской дочкой".

В Санкт-Петербурге на продажу выставлена квартира, в которой в 1830-х годах жил и работал Александр Сергеевич Пушкин. Продажей объекта по адресу набережная Кутузова, дом 32, занимается компания MegaAgent. Там утверждают, что в период с 1834 по 1836 год поэт со своей семьёй занимал весь второй этаж. К слову, именно в этот период жизни Пушкин заканчивал работу над "Пиковой дамой" и "Капитанской дочкой". Кроме того, в этой квартире в гостях у "солнца русской поэзии" бывали известные русские поэты и писатели: Гоголь, Жуковский, Одоевский и многие другие.

"РБК-Недвижимость" уточняет, что на продажу выставлена та часть помещения, которая прежде была кабинетом и детской. Сейчас это отдельная квартира площадью 100 квадратных метров, которая имеет три жилые комнаты и два санузла. Кроме того, к лоту прилагается два парковочных места. За всё риелторы просят 55 миллионов рублей.

— Эта квартира, где жил и работал Александр Сергеевич, является одной из последних, сохранившихся в частных руках, — добавили в компании.

Ближе к 1837 году, незадолго до смерти, Пушкин переехал в квартиру на Мойке, 12, которая в итоге стала его домом-музеем. В письмах отцу поэт признавался, что переезд произошёл из-за плохих отношений с домоуправом.

— Я вынужден был покинуть дом Баташева, управляющий которого негодяй, — утверждал литератор.

Этим летом Лайф сообщал, что первое издание романа "Евгений Онегин" было продано на аукционе Christie's в Лондоне за £467,3 тысячи (более 37 миллионов рублей).

А в феврале один из депутатов Заксобрания Ленобласти обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести расследование обстоятельств гибели поэта Александра Пушкина в 1837 году.