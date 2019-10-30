Лайф публикует видео с налётчиками, избившими трубой иркутского экс-депутата

Встреча с неизвестными в масках закончилась для 52-летнего мужчины закрытой черепно-мозговой травмой, сломанным носом и повреждённой глазницей.

Камеры видеонаблюдения сняли злоумышленников, которые жёстко избили бывшего депутата думы города Усолье-Сибирское Сергея Угляница. Двое мужчин били его железной трубой по голове и лицу. Они сделали это недалеко от дома активиста.

На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, как неизвестные в белых масках спокойно идут в сторону гаражей, у дверей одного из которых стоит Угляниц. Мужчины подкрадываются к экс-депутату сбоку. Далее в кадре появляется уже окровавленный пострадавший.

Как сообщал Лайф, у 52-летнего активиста предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сломан нос, повреждена глазница. Сам экс-депутат связывает нападение с публикацией в соцсетях слов с критикой в адрес иркутского губернатора Сергея Левченко.