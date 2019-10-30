Зеленский назвал три условия для прекращения войны в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил три условия, которые, как он считает, помогут достичь мира в Донбассе. Речь идёт о прекращении огня, примирении граждан и реинтеграции не подконтрольных Киеву территорий.

— Первый этап — это завершение горячей стадии и прекращение огня… Второй неотъемлемый этап — это примирение людей… И третий неотъемлемый этап — это безопасная реинтеграция, не на бумаге, а реальная, — заявил Зеленский в среду в ходе форума в Мариуполе.

Причём украинский лидер уверен, что огонь в Донбассе вот-вот прекратится. Кроме того, обществу нужно прийти к консенсусу по поводу будущего этой территории, это решение должно поддержать большинство.

Напомним, первого октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой седьмого октября Вооружённые силы Украины обязались вывести войска из районов Золотого и Петровского. В назначенную дату Киев сообщил о срыве разведения сил из-за нарушения перемирия. 29 октября ЛНР и Украина начали отвод сил в Донбассе.