Путин не приедет на саммит АТЭС в Чили, но собирается в Бразилию на БРИКС

Саммит пройдёт 13–14 ноября в городе Бразилиа. Делегаты обсудят вопросы экономического роста в контексте инновационного будущего.

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Бразилии, который пройдёт на следующей неделе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

11-й саммит БРИКС пройдёт 13–14 ноября в городе Бразилиа. Встречи глав государств и правительств пройдут во дворце "Итамарати", где располагается бразильский МИД. Основная тема бразильского председательства в объединении сформулирована следующим образом: "Экономический рост для инновационного будущего".

— Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдёт в Бразилии. Он отправится туда в двухдневную поездку на следующей неделе, — заявил журналистам Песков.

Он также добавил, что в графике Путина нет поездки на саммит АТЭС в Чили, который состоится 16–17 ноября.

— На саммите АТЭС в Чили Россия будет представлена на другом, но тоже высоком уровне, — проанонсировали в Кремле.

Напомним, что этим летом Путин начал рабочую программу на саммите G20 в Осаке именно со встречи с коллегами из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, призвав страны БРИКС работать над более справедливой моделью развития мировой экономики. Российский лидер выразил обеспокоенность тем, что международная торговля перестаёт быть "локомотивом роста экономики" и испытывает "тяжёлое бремя протекционизма, политически мотивированных барьеров и ограничений".