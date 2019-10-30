Появилось видео пожара в Ленобласти, где сгорела семья с тремя детьми

Огонь полностью уничтожил жилой дом. Единственное, что осталось от постройки, — это труба от печи.

Следователи показали видео пожара в одном из частных домов в деревне Васкелово Ленинградской области. Там погибла целая семья, среди жертв трое детей.

Судя по кадрам с места трагедии, у жильцов практически не было шансов выбраться из горящего здания. Пламя охватило весь дом, огонь вырывался из всех его окон и дверей. После пожара от здания осталась только печная труба, возвышающаяся над пепелищем.

— После пожара в частном жилом доме обнаружены тела четырёх человек, в том числе детей, со следами термического воздействия. Устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, в том числе личности и точное количество погибших, — уточнили в областном СУ СКР.

Ранее источник сообщил Лайфу, что причиной страшного пожара могла стать трамвайная печь, которой семья обогревалась.