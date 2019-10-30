На дне Балтийского моря при поиске мин нашли подлодку времён ВОВ

Субмарину обнаружили на глубине 60 метров. Моряки отмечают, что она не советского образца.

Экипаж тральщика "Александр Обухов" во время учебного поиска мин в Балтийском море нашёл подводную лодку времён Великой Отечественной войны.

— По итогам проведённой работы военными моряками в территориальных водах Российской Федерации был обнаружен подводный объект, лежащий на грунте на глубине 60 метров недалеко от Балтийской косы в Калининградской области, — сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту Роман Мартов.

Отмечается, что субмарина не советского образца. Вероятнее всего, она немецкого производства, так как в городе Балтийске (прежнем Пиллау) раньше располагалась база немецкого флота.

Моряки проводили исследование с помощью новейшего оборудования — подкильной гидроакустической станции "Александрит" и штатного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. Пока они не могут точно сказать, чем является затонувший объект. Его идентификацию значительно затрудняют плохая видимость и старые рыболовецкие сети на лодке.

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