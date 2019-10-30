Минфин предложил ввести лимиты на стоимость гаджетов для чиновников

Ограничения могут коснуться в том числе смартфонов, планшетов, ноутбуков, а также услуг сотовых операторов.

Министерство финансов России предложило установить лимиты на стоимость гаджетов для чиновников. Предполагается, что ограничения по цене будут меняться в зависимости от должности.

Так, руководителям центрального аппарата нельзя будет покупать смартфоны дороже 15 тысяч рублей, планшеты стоимостью выше 60 тысяч рублей, а ноутбуки не должны превышать цену в 100 тысяч рублей. На услуги связи чиновникам планируют выделять четыре тысячи рублей. Для советников и помощников министров верхний ценовой порог несколько ниже: ноутбуки — 80 тысяч рублей, планшеты — 50 тысяч рублей, а смартфоны — 10 тысяч рублей.

Представители Минфина отметили, что отсутствие лимитов приводит к "покупке устройств с необоснованно завышенными потребительскими свойствами, которые не нужны по работе".

Ранее "Ростелеком" предложил перевести чиновников на смартфоны с отечественной операционной системой. Стоимость перехода оценили на сумму в размере 160 млрд рублей.