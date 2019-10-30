Жестоко избитый экс-депутат рассказал Лайфу о нападении: Получил удар сзади

Активист уверен, что за избиением стоит местная власть. Несмотря на пережитое, он не намерен отказываться от своей позиции.

Иркутский активист Сергей Угляница, попавший в больницу после жестокого избиения, видел идущих в его сторону молодых людей в масках, но ничего не заподозрил. Экс-депутат думы города Усолье-Сибирское рассказал Лайфу подробности нападения.

— Я и подумал, что они бегут на заправку. Идут да идут, я ничего такого не ожидал. Я поставил машину в гараж и начал коврики чистить, в это время получил удар сзади. Конечно, сам виноват, надо было закрыть ворота. Противостою же действующей власти, которая ворует, поэтому надо полагать, что с властью они просто так не расстанутся. Сейчас что-то всплывает, был молодой человек, куртка типа пуховика. Лицо своеобразное. Я сознание не потерял, просто закумарил на время... У меня звон в ушах стоял, может, они что-то говорили, — припоминает пострадавший.

Когда Угляница упал, злоумышленники начали его пинать. Нападавшим на вид было около 25 лет. Сделав своё дело, они скрылись. Несмотря на множество ударов по голове и туловищу, 52-летний пострадавший смог подняться и пойти в сторону гаражного кооператива, члены которого вызвали скорую.

Угляница настаивает, что за жестоким нападением на него стоит кто-то из окружения иркутского губернатора Сергея Левченко. Он исключает возможность бытового характера нападения. При этом активист уже сейчас "готов к бою".

— Состояние удовлетворительное, сейчас в больнице. Повреждения головы, прежде всего, но есть и позитивная информация — череп цел. Сотрясение есть. Нос сломан... Хожу нормально, готов к бою. Я сейчас такой и есть, глаза раскрылись, — говорит собеседник Лайфа.

Напомним, на 52-летнего активиста напали недалеко от его дома в городе Усолье-Сибирское. Злоумышленники били его железной трубой по голове и лицу. Налётчики попали в объектив камер видеонаблюдения.