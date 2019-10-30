"Я — актриса, а вы — плебеи". Лидия Вележева устроила дебош на борту "Аэрофлота"

Чтобы вывести заслуженную артистку РФ из самолёта, бортпроводникам пришлось обращаться к сотрудникам полиции.

Актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту лайнера "Аэрофлота" рейсом Москва — Тель-Авив. Из-за её поведения вылет самолёта задержали на пару часов, сообщает Mash.

Саму Вележеву, которая отказалась покидать салон лайнера по просьбе бортпроводников, пришлось выводить сотрудникам полиции. Артистка же была с этим не согласна и кричала пассажирам, что они "плебеи, а она актриса". Оскорбление других людей на борту она объяснила тем, что купила свой билет за 204 тысячи рублей, а пассажиры — "за мили".

— Подождите, да подождите, — говорит разъярённая Вележева полицейским, которые выводят её из самолёта.

Пассажиры не исключают, что причиной такого поведения актрисы стал алкоголь.