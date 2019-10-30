СКР возбудил уголовное дело по факту убийства 214 детей в Ейске в годы ВОВ

Как отметили в ведомстве, лишь несколько участников страшного преступления понесли наказание за геноцид, в то время как остальные избежали суда.

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье "Геноцид" после рассекречивания ФСБ России документов о массовой казни нацистами сотен воспитанников детского дома в Ейске в октябре 1942 года. В частности, при изучении материалов следователями было установлено, что в период 1942–1943 годов на территорию Кубани была послана Зондеркоманда СС-10 "а", возглавляемая доктором Куртом Кристманом. В её задачу входило истребление мирных граждан. Для этого у гитлеровцев имелись мобильные газовые камеры. Именно в "душегубках" 214 детей из Ейска и были убиты.

— Установлено, что в ходе этих карательных операций 9 и 10 октября 1942 года члены зондеркоманды СС-10 "а" с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома города Ейска, — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Как отметили следователи, при возбуждении уголовного дела они основывались на нормах международного права и национального законодательства. Также, согласно Уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге, подобные преступления не имеют срока давности, а потому не могут остаться незамеченными и тем более безнаказанными, подчеркнули в СКР.

— Часть военнослужащих, в том числе и Курт Кристман, за совершение этих преступлений были осуждены. Однако Бедедекер, Кандлер, Штраух и иные неустановленные лица, в том числе военнослужащие зондеркоманды СС-10 "а", так и не понесли наказание за совершённые злодеяния в отношении мирных советских граждан, — говорится в заявлении ведомства.

Как сообщал Лайф, среди документов находились списки погибших детей, показания свидетелей и результаты судебно-медицинской экспертизы, согласно которой дети были убиты в "машинах-душегубках" по пути к месту массового захоронения.