Депутата из партии Зеленского поймали на переписке с проституткой в Раде

Народный депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Богдан Яременко во время заседания Верховной рады был пойман на переписке в онлайн-сети знакомств. Об этом сообщает издание "Буквы".
Фотографу от СМТ удалось снять, что нардеп зарегистрирован в двух чатах знакомств: "Сеть знакомств Мамба" и Loveeto.
Так, в переписке Яременко интересовался, на каких условиях девушка может встретиться с ним.
— Привет. Место твоё. Секс защищённый, классика и орал. Анальный — табу. Час — 100 долларов. Два часа — 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно, — написала в ответ собеседница.
Позже депутат заявил, что якобы сам устроил эту провокацию и дал себя сфотографировать, чтобы поймать журналистов — любителей подглядывать за чужими переписками.
— После того как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо, мы применили определённые меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны, — написал депутат на своей странице в "Фейсбуке".
Богдан Яременко является председателем Комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Он женат, у него двое детей — дочь и сын.
Это не первый случай, когда депутата Верховной рады ловят за непристойной перепиской на заседании. Ранее попадался Анатолий Остапенко, кстати, тоже из "Слуги народа". А перед этим на переписке сразу с тремя дамами поймали Александра Пономарёва.
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