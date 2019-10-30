Депутата из партии Зеленского поймали на переписке с проституткой в Раде

Сам Яременко заявил, что якобы сфабриковал переписку, чтобы поймать на крючок любопытных журналистов.

Народный депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Богдан Яременко во время заседания Верховной рады был пойман на переписке в онлайн-сети знакомств. Об этом сообщает издание "Буквы".

Фотографу от СМТ удалось снять, что нардеп зарегистрирован в двух чатах знакомств: "Сеть знакомств Мамба" и Loveeto.

Так, в переписке Яременко интересовался, на каких условиях девушка может встретиться с ним.

— Привет. Место твоё. Секс защищённый, классика и орал. Анальный — табу. Час — 100 долларов. Два часа — 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно, — написала в ответ собеседница.

Позже депутат заявил, что якобы сам устроил эту провокацию и дал себя сфотографировать, чтобы поймать журналистов — любителей подглядывать за чужими переписками.

— После того как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо, мы применили определённые меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны, — написал депутат на своей странице в "Фейсбуке".

Богдан Яременко является председателем Комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Он женат, у него двое детей — дочь и сын.

Это не первый случай, когда депутата Верховной рады ловят за непристойной перепиской на заседании. Ранее попадался Анатолий Остапенко, кстати, тоже из "Слуги народа". А перед этим на переписке сразу с тремя дамами поймали Александра Пономарёва.