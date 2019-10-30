Генпрокуратура снова отказала в реабилитации Фанни Каплан за покушение на Ленина

Правозащитники просили ведомство признать незаконными действия большевиков по внесудебной расправе.

Генпрокуратура РФ в очередной раз отказала в реабилитации Фанни Каплан, которая была расстреляна без суда за совершённое 30 августа 1918 года покушение на Владимира Ленина. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации адвокатов России за права человека.

Своё решение Генпрокуратура объяснила тем, что действия революционерки "содержат признаки общественно опасного противоправного деяния и в настоящее время являются уголовно наказуемыми. Эти умышленные действия нельзя оправдать какими бы то ни было мотивами".

— В нашем обращении речь шла не об оправдании Фанни Каплан, а об отсутствии суда в её деле и, соответственно, отсутствии доказанности вины. Однако прокуратура посчитала, что действия большевиков по внесудебной расправе являлись законными, т.е. применение смертной казни без суда и следствия признано законным, — прокомментировала ответ Генпрокуратуры председатель ассоциации Мария Архипова (Баст).

По её мнению, отказом Каплан в реабилитации прокуратура нарушила принцип презумпции невиновности. Архипова назвала данное решение неправильной и крайне опасной тенденцией на пути к временам, когда людей расстреливали без суда и следствия.

Фанни Каплан, урождённая Фейга Хаимовна Ройтблат, напала на Ленина 30 августа 1918 года после его выступления на митинге перед рабочими завода Михельсона. Она выпустила в вождя три пули, две из которых попали в него. Каплан была поймана и расстреляна без суда на территории Московского Кремля на четвёртый день после покушения. Правозащитники и раньше обращались в Генпрокуратуру с просьбой реабилитировать Каплан, но получали отказ.

Президентская библиотека ранее рассекретила материалы дела о покушении на Ленина.