Первая при Зеленском. Депутаты Рады нового созыва устроили драку

Потасовка завязалась между избранником от фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко и депутатом от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Николаем Скориком.

Между депутатами Верховной рады Украины IX созыва произошла первая драка. Причиной конфликта стало обсуждение закона о расследовании массового убийства в Одессе 2 мая 2014 года.

Так, депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Николай Скорик толкнул представителя "Слуги народа" Николая Тищенко. После того как последний оторвал пуговицу от пиджака оппонента, конфликтующих стали разнимать. Конфликт полностью завершился после угроз замспикера Рады Руслана Стефанчука прервать работу. После завершения заседания депутат Скорик обозвал Тищенко жлобом.

В конечном итоге Рада не поддержала законопроект о создании временной следственной комиссии по трагическим событиям в Одессе. За документ проголосовали только 79 депутатов.

Ранее Лайф сообщал, что народный депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Богдан Яременко был пойман на переписке с проституткой. Однако сам он заявил, что специально устроил эту провокацию, чтобы поймать журналистов.