Избирком Хабаровского края проверят из-за регистрации судимого кандидата

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев считает, что глава региональной комиссии умышленно скрыл информацию о либерал-демократе.

Центризбирком России проверит работу главы избиркома Хабаровского края Геннадия Накушнова в связи с регистрацией имевшего судимость кандидата от ЛДПР Дмитрия Приятнова, который затем был избран депутатом местной думы. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

— Информация (о судимости Приятнова. — Прим. ред.) не размещалась на сайте избирательной комиссии. Она была по каким-то причинам скрыта и появилась на сайте ЦИК и избирательной комиссии Хабаровского края 16 октября после того, как шум пошёл в прессе, — заявил он на заседании.

Как отметил Булаев, региональный избирком не выполнил необходимые для регистрации кандидата на выборах действия. Более того, зампредседателя ЦИК полагает, что Накушнов умышленно утаил информацию о судимости либерал-демократа. Он назвал поступок главы краевой ИК серьёзным промахом, "который имеет достаточно серьёзные последствия в дальнейшем".

— Я вину не отрицаю, я согласен, надо расставить все точки, — заметил в свою очередь Накушнов.

Кандидата от ЛДПР Дмитрия Приятнова избрали депутатом Законодательной думы Хабаровского края в единый день голосования — 8 сентября. А 16 октября на сайте местного избиркома появилась информация о наличии у него погашенной в 2009 году судимости за изготовление и оборот поддельных документов. Несмотря на это, 23 октября его избрали сенатором Совфеда от Хабаровского края.