Актриса Вележева устроила дебош после просьбы пристегнуть ремень безопасности

В итоге заслуженную артистку РФ сняли с борта лайнера авиакомпании "Аэрофлот", хоть она сама с этим была и не согласна.

Актриса Лидия Вележева, которую сняли с рейса Москва — Тель-Авив авиакомпании "Аэрофлот", отказывалась пристегнуть ремень безопасности и привести спинку кресла в вертикальное положение. Подробности инцидента на борту лайнера рассказывает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Суть конфликта в том, что пассажирка не выполняла требования бортпроводников пристегнуть ремень безопасности и привести спинку кресла в вертикальное положение. После этого начала их оскорблять, — сообщили агентству.

В итоге актрису сняли с рейса. Для этого понадобилась помощь сотрудников транспортной полиции. Сейчас артистка даёт показания в отделении.