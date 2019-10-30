Халява не для всех. "Яндекс" освистали за провал акции с бесплатной колонкой

Люди из очереди, кому не досталось ни устройств, ни купонов, угрожали, что перейдут на Google.

В Москве у здания "Яндекса" на улице Тимура Фрунзе сегодня образовалась огромная очередь из-за акции по обмену старой аудиотехники на новую умную мини-колонку. Лайф вёл прямую трансляцию мероприятия.

У компании собрались тысячи человек. Вскоре после запуска акции стало понятно, что "Яндекс" свои силы не рассчитал. Умных колонок хватило не на всех. Тогда начали раздавать фирменные купоны. Но и они закончились.

Люди, простоявшие несколько часов в очереди, начали громко высказывать недовольство. "Яндекс — фигня!", "Мы перейдём на Google!", — возмущались и свистели собравшиеся. Магазин на сегодня закрыли, собравшимся осталось только разойтись.

Стоит отметить, что стоять часами на холоде под дождём и снегом молодых людей заставило желание получить бесплатно прибор, который стоит около четырёх тысяч рублей.