Потомок Пушкина — о продаже квартиры поэта: Странно и неприятно

Как оказалось, он даже не знал об этой недвижимости и теперь оказался очень удивлён.

Праправнук русского писателя и поэта Александра Пушкина усомнился в том, что в квартире, ранее выставленной на продажу в Санкт-Петербурге, действительно проживал его предок. Об этом Александр, тёзка великого литератора, сообщил в интервью радиостанции "Говорит Москва".

— Я даже не знал, что там есть дом Пушкина. Сколько раз я ездил в Петербург, мне показывали все места, но никогда не показывали этот дом. Это очень странно и даже неприятно, — сказал он.

Александр считает, что если в доме по адресу: набережная Кутузова, дом 32 действительно жил поэт, там нужно сделать музей.

— Все места, где Александр Сергеевич жил, считаются музеями. Я не понимаю, почему тогда этот дом хотят продать и кому? Конечно, там должен быть музей. <...> Нельзя продавать места, где жил Александр Сергеевич. Для меня это ненормально и нехорошо, — заключил он.

Ранее Лайф писал, что жильё выставлено на продажу за 55 миллионов рублей. Риелторы утверждают, что Пушкин в 1830-х годах занимал там весь второй этаж в период с 1834 по 1836 год.