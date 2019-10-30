Дания выдала разрешение на строительство "Северного потока — 2"

Копенгаген оставался последним, от кого требовалось согласие на прокладку газопровода.

Датское энергетическое агентство (DEA) выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает ведомство.

— Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода Nord Stream 2 на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море, — говорится в заявлении DEA.

Поясняется, что прокладка газопровода была одобрена в соответствии с законом о континентальном шельфе и обязательствами Дании относительно конвенции ООН по морскому праву. Что касается маршрута, то его в Копенгагене считают наиболее безопасным и соответствующим экологическим нормам.

Дания была последней страной, от которой требовалось соглашение на прокладку газопровода. Ранее свои разрешения на строительство выдали ФРГ, Финляндия и Швеция.

Ввод "Северного потока — 2" в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.