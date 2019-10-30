В Томске пожарный "Урал" протаранил маршрутку, 17 человек пострадали

Большинство из них отправили в больницу. Остальные от госпитализации отказались.

В Томске при столкновении пожарного автомобиля "Урал" и маршрутного автобуса ПАЗ пострадало 17 человек, среди которых двое несовершеннолетних. Авария произошла на регулируемом перекрёстке проспекта Мира с улицей 79-й Гвардейской дивизии.

По данным Лайфа, 14 пострадавших доставили в больницы Томска, двоим оказали медицинскую помощь на месте. Водитель ПАЗа сам отправился в медучреждение.

Следственный комитет РФ начал проверку по факту ДТП. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

А в Улан-Удэ ранее сегодня бронетранспортёр столкнулся с внедорожником. По счастливой случайности там никто не пострадал.